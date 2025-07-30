Новое оборудование появилось в больницах четырех городов Ростовской области

В больницах Ростова-на-Дону, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Шахт начали устанавливать новое современное медицинское оборудование, сообщают власти Ростовской области.
В программе участвуют шесть учреждений. В частности, ростовская ЦГБ имени Семашко, областной лечебно-реабилитационный центр № 2, ЦГБ Каменска-Шахтинского, горбольница № 1 Волгодонска и детская больница Шахт.
— Оборудование закупаем на условиях софинансирования — около 160 млн рублей выделено из федерального бюджета, более 3 млн — из областного, — рассказал глава донского минздрава Юрий Кобзев.
По словам министра, заказали 324 единицы техники, 114 из которых уже поступили применяются для реабилитации пациентов. Речь идет о функциональных кроватях, тренажерах для суставов, массажном оборудовании и о креслах-колясках. Поставки выполняются в рамках регионального проекта, являющегося частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
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