Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое оборудование появилось в больницах четырех городов Ростовской области

Более 160 млн рублей потратят на медоборудование для больниц Ростовской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В больницах Ростова-на-Дону, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Шахт начали устанавливать новое современное медицинское оборудование, сообщают власти Ростовской области.

В программе участвуют шесть учреждений. В частности, ростовская ЦГБ имени Семашко, областной лечебно-реабилитационный центр № 2, ЦГБ Каменска-Шахтинского, горбольница № 1 Волгодонска и детская больница Шахт.

— Оборудование закупаем на условиях софинансирования — около 160 млн рублей выделено из федерального бюджета, более 3 млн — из областного, — рассказал глава донского минздрава Юрий Кобзев.

По словам министра, заказали 324 единицы техники, 114 из которых уже поступили применяются для реабилитации пациентов. Речь идет о функциональных кроватях, тренажерах для суставов, массажном оборудовании и о креслах-колясках. Поставки выполняются в рамках регионального проекта, являющегося частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Подпишись на нас в Telegram.