Новое оборудование появилось в больницах четырех городов Ростовской области

По словам министра, заказали 324 единицы техники, 114 из которых уже поступили применяются для реабилитации пациентов. Речь идет о функциональных кроватях, тренажерах для суставов, массажном оборудовании и о креслах-колясках. Поставки выполняются в рамках регионального проекта, являющегося частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».