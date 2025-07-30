Шестая женщина-глава муниципалитета: Хабиров рассказал о новых кадровых перестановках в Башкирии

В Мишкинском районе Башкирии новым главой администрации назначена Лариса Александрова. Соответствующее решение принято сегодня на заседании районного Совета депутатов.
Глава республики Радий Хабиров, находящийся с рабочей поездкой в районе, отметил, что Александрова хорошо известна местным жителям. В последние годы она занимала должность первого заместителя главы администрации. Руководитель региона выразил уверенность, что чиновница успешно справится с возложенными обязанностями.
В ходе встречи с главой района прошло обсуждение вопросов социально-экономического развития территории. Особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Хабиров подчеркнул необходимость работы по повышению инвестиционной привлекательности района, пообещав поддержку со стороны республиканских властей.
Глава Башкирии обратил внимание, что Александрова стала уже шестой женщиной-главой муниципального образования в регионе.
— Когда-то для нашей республики было необычным, что районы возглавляют женщины. Все они прекрасно справляются со своими обязанностями. Желаю удачи! — заявил Радий Хабиров.
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