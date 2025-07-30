Длительный прием антиконвульсантов делает кости эпилептиков более хрупкими

Проведенные ими замеры показали, что при увеличении длительности приема антиконвульсантов статистически значимо растет вероятность переломов. Так, переломы были зафиксированы у 36% людей, принимавших антиконвульсанты, и только у 28% здоровых добровольцев, что говорит о 8% учащении частоты появления подобных травм. Также ученые обнаружили, что уже переносившие переломы добровольцы употребляли антиконвульсанты в среднем 14 лет, в то время как не имевшие переломов принимали противоэпилептические препараты в среднем 5 лет.