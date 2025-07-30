Сильные дожди и грозы? Синоптики сообщили, какой будет погода 31 июля

Синоптики объявили на этот день оранжевый уровень опасности. Ночью и утром на востоке страны прогнозируются грозы, в юго-восточных районах обещают сильные дожди.
Ожидается облачность с прояснениями. Ночью и утром возможен в отдельных районах слабый туман. Направление ветра ночью переменное, днем — западное, северо-западное. Его скорость умеренная, но при грозах может стать порывистым.
Температура воздуха ночью составит от плюс 12 до плюс 18 градусов, днем — от плюс 17 до плюс 23 градусов, в юго-западных и северо-восточных районах Беларуси — от плюс 24 до плюс 26 градусов.