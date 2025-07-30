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Новая врачебная амбулатория откроется в поселке Кирова Иркутска

Строительство модульного здания будет завершено до конца лета.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Кирова в Иркутске в скором времени откроется врачебная амбулатория. Медицинское учреждение будет располагаться в модульном здании, которое должно быть готово до конца лета. Ход работ проверили министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов и главный врач МСЧ ИАПО Евгений Выговский.

Амбулатория сможет принимать по 50 пациентов в смену, а посещать ее смогут жители близлежащих поселков и СНТ. На возведение модульного здания и оснащение его необходимыми оборудованием и мебелью из бюджета Иркутской области было выделено 47 млн рублей. Кроме того, на прилегающей территории будет выполнено благоустройство.

— Открытие этой амбулатории — важный шаг в повышении доступности медицинской помощи для жителей поселков Кирова и Горького и близлежащих населенных пунктов, — отметил Андрей Модестов. — Врачебная амбулатория имеет формат «мини-поликлиники», где создаются все условия для комфортного и эффективного оказания медицинской помощи, профилактики, диагностики и наблюдения заболеваний.

Прием здесь будут вести терапевты и педиатры. Кроме того, будут кабинеты акушера-гинеколога и стоматолога, здесь же будет оказываться неотложная медицинская помощь.