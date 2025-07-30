Новая врачебная амбулатория откроется в поселке Кирова Иркутска

Амбулатория сможет принимать по 50 пациентов в смену, а посещать ее смогут жители близлежащих поселков и СНТ. На возведение модульного здания и оснащение его необходимыми оборудованием и мебелью из бюджета Иркутской области было выделено 47 млн рублей. Кроме того, на прилегающей территории будет выполнено благоустройство.