«Штраф до 1000 базовых». В Беларуси ужесточат наказание за нескошенные борщевик, золотарник и другие опасные растения

В Беларуси обсуждают проект закона об изменении кодексов по вопросам административной ответственности. Подробности сообщили в телеграм-канале Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Документ предлагает усилить либо ввести административную ответственность за правонарушения, которые связаны с ненадлежащим содержанием населенных пунктов, территорий лесного фонда и других территорий.
— Внедрение новых норм позволит эффективнее реагировать на нарушения, которые связаны с содержанием территорий, и обеспечит должный контроль за соблюдением экологических стандартов, — прокомментировал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк.
В свою очередь глава Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый обратил внимание на большой общественный интерес к данному законопроекту, а также полученное большое количество замечаний и предложений от экспертов и простых белорусов.
Русый отметил, что документом предусмотрены, например, меры борьбы с инвазивными растениями. В частности, поднята планка ответственности за произрастающие на территории борщевик, золотарник и другие опасные растения. Но вместе с тем на экспертном совете внесли предложение о том, чтобы меры ужесточения сопровождались разъяснительной работой.
— Инвазивные растения знают агроном, знают работники лесхозов, а простым людям, например, жителям деревень, они могут быть незнакомы, — подчеркнул Русый.
Спикер сказал, что до принятия жестких мер, с людьми хотят проводить разъяснительную работу, выдавать предписание. И только при не устранении будет «включаться механизм административной ответственности».
Также планируют ввести серьезные меры ответственности за загрязнение лесов, прилегающих территорий и территорий предприятий. За непринятие мер по отдельным направлениям штрафы для юридических лиц могут достигать 1000 базовых величин (42000 белорусских рублей в июле 2025-го), для физических — несколько меньше.
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