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«Штраф до 1000 базовых». В Беларуси ужесточат наказание за нескошенные борщевик, золотарник и другие опасные растения

Наказание за инвазивные растение ужесточается в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси обсуждают проект закона об изменении кодексов по вопросам административной ответственности. Подробности сообщили в телеграм-канале Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Документ предлагает усилить либо ввести административную ответственность за правонарушения, которые связаны с ненадлежащим содержанием населенных пунктов, территорий лесного фонда и других территорий.

— Внедрение новых норм позволит эффективнее реагировать на нарушения, которые связаны с содержанием территорий, и обеспечит должный контроль за соблюдением экологических стандартов, — прокомментировал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк.

В свою очередь глава Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый обратил внимание на большой общественный интерес к данному законопроекту, а также полученное большое количество замечаний и предложений от экспертов и простых белорусов.

Русый отметил, что документом предусмотрены, например, меры борьбы с инвазивными растениями. В частности, поднята планка ответственности за произрастающие на территории борщевик, золотарник и другие опасные растения. Но вместе с тем на экспертном совете внесли предложение о том, чтобы меры ужесточения сопровождались разъяснительной работой.

— Инвазивные растения знают агроном, знают работники лесхозов, а простым людям, например, жителям деревень, они могут быть незнакомы, — подчеркнул Русый.

Спикер сказал, что до принятия жестких мер, с людьми хотят проводить разъяснительную работу, выдавать предписание. И только при не устранении будет «включаться механизм административной ответственности».

Также планируют ввести серьезные меры ответственности за загрязнение лесов, прилегающих территорий и территорий предприятий. За непринятие мер по отдельным направлениям штрафы для юридических лиц могут достигать 1000 базовых величин (42000 белорусских рублей в июле 2025-го), для физических — несколько меньше.

Недавно Зеленстрой назвал места Минска, где растут ядовитые золотарник и борщевик.

А еще эпидемиолог предупредила белорусов об опасных ядовитых ягодах из леса: «Одни похожи на чернику, другие вызовут язвы на коже просто при соприкосновении».

Также ЖКХ Минска сказало, зачем нужно перекрывать горячую воду при плановом отключении.

Тем временем некоторые виды пенсий вырастут с 1 августа в Беларуси.