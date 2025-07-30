«Штраф до 1000 базовых». В Беларуси ужесточат наказание за нескошенные борщевик, золотарник и другие опасные растения

Русый отметил, что документом предусмотрены, например, меры борьбы с инвазивными растениями. В частности, поднята планка ответственности за произрастающие на территории борщевик, золотарник и другие опасные растения. Но вместе с тем на экспертном совете внесли предложение о том, чтобы меры ужесточения сопровождались разъяснительной работой.