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В Самарской области Волга прогрелась до +23 градусов 30 июля 2025 года

Жара не отступает, и жители Самарской области продолжают наслаждаться летним отдыхом на берегах Волги.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Жара не отступает, и жители Самарской области продолжают наслаждаться летним отдыхом на берегах Волги.

Рассказываем, какая температура воды в реке наблюдается 30 июля 2025 года. Информацию предоставил Приволжский гидрометцентр.

Температура воды в Волге около самарских берегов по-прежнему комфортная: в Саратовском водохранилище, вблизи города, она достигла отметки в +23 °C.

Аналогичные значения отмечены и в Куйбышевском водохранилище в окрестностях Тольятти, хотя в середине июля здесь наблюдалось до +25 °C.

У Сызрани на Саратовском водохранилище температура воды немного ниже — чуть меньше +23 °C, но купаться всё ещё комфортно.

Ранее мы писали, что в 2025 году Роспотребнадзор в Самаре забраковал почти 800 кг овощей и фруктов.

Напомним, на этой неделе в регионе будет тепло и сухо, ветер умеренный.

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