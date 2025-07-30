В Самарской области Волга прогрелась до +23 градусов 30 июля 2025 года

Жара не отступает, и жители Самарской области продолжают наслаждаться летним отдыхом на берегах Волги.
Рассказываем, какая температура воды в реке наблюдается 30 июля 2025 года. Информацию предоставил Приволжский гидрометцентр.
Температура воды в Волге около самарских берегов по-прежнему комфортная: в Саратовском водохранилище, вблизи города, она достигла отметки в +23 °C.
Аналогичные значения отмечены и в Куйбышевском водохранилище в окрестностях Тольятти, хотя в середине июля здесь наблюдалось до +25 °C.
У Сызрани на Саратовском водохранилище температура воды немного ниже — чуть меньше +23 °C, но купаться всё ещё комфортно.
Ранее мы писали, что в 2025 году Роспотребнадзор в Самаре забраковал почти 800 кг овощей и фруктов.
Напомним, на этой неделе в регионе будет тепло и сухо, ветер умеренный.
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