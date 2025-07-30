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В Омске вандал разбил очередной остановочный павильон

Яркий представитель «молодежной столицы России» изуродовал дверь ударом кулака.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Очередной стеклянный остановочный павильон пострадал от руки молодого вандала: на этот раз разбита дверь в остановочном комплексе «Театральная площадь». Видео инцидента появилось вчера, 29 июля, в телеграм-канале «Жесть Омска».

По сообщению, сопровождающем видео, хулиганство совершено вечером, 28 июля. Молодой омич ударом кулака разбил дверное стекло в павильоне остановки «Театральная площадь». Как сообщается в телеграм-канале, полиция ведет розыск хулигана.

Ранее мы писали о том, как малолетние вандалы разбили остановку «Поселок Южный».