В Омске вандал разбил очередной остановочный павильон

Очередной стеклянный остановочный павильон пострадал от руки молодого вандала: на этот раз разбита дверь в остановочном комплексе «Театральная площадь». Видео инцидента появилось вчера, 29 июля, в телеграм-канале «Жесть Омска».
По сообщению, сопровождающем видео, хулиганство совершено вечером, 28 июля. Молодой омич ударом кулака разбил дверное стекло в павильоне остановки «Театральная площадь». Как сообщается в телеграм-канале, полиция ведет розыск хулигана.
Ранее мы писали о том, как малолетние вандалы разбили остановку «Поселок Южный».