Вячеслав Федорищев потребовал проверить все школы и больницы на пожарную безопасность

В части учреждений здравоохранения мероприятия по противопожарной безопасности реализуются по госпрограмме «Развитие здравоохранения в Самарской области». В 2025 году финансирование этих работ составляет более 77 млн рублей. На эти средства выполняется ремонт и замена систем оповещения и управления эвакуацией людей на 26 объектах. Кроме того, комплексный капитальный ремонт объектов здравоохранения по текущим программам учитывает все требования пожарной безопасности, в том числе касающихся устройства систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.