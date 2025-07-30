«Салават Юлаев» покинул защитник Динар Хафизуллин

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о завершении сотрудничества с защитником Динаром Хафизуллиным. Игрок выступал за уфимскую команду с июля 2023 года.
За это время 28-летний спортсмен провел 152 матча, в которых набрал 57 очков (шесть голов и 51 результативная передача). В минувшем сезоне 2024/25 Хафизуллин стал лучшим бомбардиром среди защитников команды, также завоевал бронзовую медаль FONBET КХЛ-2024/25.
Руководство «Салавата Юлаева» выразило благодарность игроку за вклад в развитие клуба и пожелало успехов в дальнейшей карьере.
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