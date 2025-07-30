Морские черви способны выводить паразитов из организма, заключая их в капсулы

«Затем такие капсулы объединяются в крупные структуры, содержащие зараженные клетки. После этого они удаляются из организма через метанефридии — органы выделения, которые также используются для вывода личинок червя. Такой механизм не только предотвращает распространение инфекции, но и, вероятно, снижает риск горизонтальной передачи паразитов. Ученые также предполагают, что описанный механизм является общим для фороноид — типа морских беспозвоночных, к которым относится морской червь P. Embryolabi», — уточнили в МГУ.