Морские черви способны выводить паразитов из организма, заключая их в капсулы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Биологи Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова совместно с учеными из Национального института здоровья (США) обнаружили уникальную способность морских червей бороться с попавшими в организм паразитами с помощью механизма заключения их в капсулы для дальнейшего выведения. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Авторы исследовали механизм иммунной защиты форонид (червей Phoronis embryolabi) от микроспоридий Microsporidium phoronidi.
«Результаты нашей работы выявили наличие особых механизмов иммунного ответа у форонид, которые способны защищаться от паразитических одноклеточных, формируя вокруг них многослойные хитиновые капсулы. В них клетки паразита погибают, а сами капсулы выбрасываются из организма хозяина», — уточнила заведующая кафедрой биологической эволюции и профессор кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ Елена Темерева, чьи слова приводятся в сообщении.
Исследователь также отметила, что открытие свидетельствует о существовании у беспозвоночных разнообразных способов защиты внутренней среды, молекулярные механизмы которых еще не раскрыты.
Изоляция и удаление.
В процессе инкапсуляции и удаления из организма зараженных клеток участвуют целомициты — специализированные клетки, которые формируют многослойные капсулы вокруг инфицированных участков, изолируя паразитов от здоровых клеток.
«Затем такие капсулы объединяются в крупные структуры, содержащие зараженные клетки. После этого они удаляются из организма через метанефридии — органы выделения, которые также используются для вывода личинок червя. Такой механизм не только предотвращает распространение инфекции, но и, вероятно, снижает риск горизонтальной передачи паразитов. Ученые также предполагают, что описанный механизм является общим для фороноид — типа морских беспозвоночных, к которым относится морской червь P. Embryolabi», — уточнили в МГУ.
Микроспоридии — внутриклеточные паразиты, поражающие широкий спектр животных, от простейших до млекопитающих. Они наносят вред промышленности, являясь паразитами многих экономически значимых видов, таких как промысловые рыбы, некоторые мидии, медоносные пчелы и тутовый шелкопряд. Phoronis embryolabi представляет собой морского червя небольших размеров, размножающегося живорождением, при котором личинки развиваются внутри тела родителя.
Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Invertebrate Pathology.