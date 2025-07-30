Белорусов предупредили об ужесточении мер за выброшенный из авто мусор

В Беларуси обсуждают проект закона об ужесточении ответственности за мусор, выброшенный из авто, загрязнение лесов и т.д. Подробности сообщили в телеграм-канале Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Глава Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый обратил внимание на то, что подготовленный законопроект — часть общих усилий по наведению порядка на всей территории Беларуси.
Парламентарий подчеркнул, что будут вводится серьезные меры ответственности за загрязнение лесов, прилегающих территорий, территорий предприятий и т.д. Также увеличатся санкции за выброс мусора с автотранспорта.
— Необходимо наводить серьезный порядок, — уверен Михаил Русый.
Спикер описал ситуации, когда белорусы, отдохнув на даче, везут мусор, чтобы выбросить его по дороге — «в канаву, кусты, в соседней деревне, на автобусных остановке».
— Это просто безкультурье человека, — подчеркнул он.
Русый напомнил, что вывоз мусора в Беларуси организован во всех садоводческих товариществах и деревнях, а если мусор некуда выбросить, то дачнику нужно привезти его домой, чтобы выбросить в контейнер. Также парламентарий потребовал ужесточить ответственность за мусор, выбрасываемый из авто.
— Сидит кушает чипсы, открыл окно выбросил пакет под забор — за такое надо наказывать и довольно серьезно, — заявил Русый.
В Национальном собрании подчеркнули, что принятие законопроекта с учетом доработок обеспечит для местных властей, контролирующих органов и других компетентных учреждений существенные инструменты для сохранения природной красоты Беларуси. Также отмечается, что за счет конструктивных замечаний и рекомендаций экспертов будет создан сбалансированный и эффективный нормативный акт.
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