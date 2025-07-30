Белорусов предупредили об ужесточении мер за выброшенный из авто мусор

Русый напомнил, что вывоз мусора в Беларуси организован во всех садоводческих товариществах и деревнях, а если мусор некуда выбросить, то дачнику нужно привезти его домой, чтобы выбросить в контейнер. Также парламентарий потребовал ужесточить ответственность за мусор, выбрасываемый из авто.