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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Ливни и штормовой ветер ожидаются в Ростовской области в ближайшие три дня.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Местами по Ростовской области в течение суток 31 июля, 1 и 2 августа ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

Жителей региона просят быть осторожными. Дождь и ветер лучше пережидать в помещении. Если стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электричества необходимо отключать технику. Попросить о помощи можно по номерам «101» или «112».

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