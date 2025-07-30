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В Самаре временно изменились маршруты автобусов № 1 и № 67 из-за дорожных работ

29 июля в Самаре изменилось движение автобусов № 1 и 67.

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29 июля в Самаре изменилось движение автобусов № 1 и 67. Причиной стали дорожные работы на дублёре Московского шоссе в районе остановки «пр. Кирова/Площадь авиаконструктора Ильюшина» в направлении улицы Георгия Димитрова.

По информации городского департамента транспорта, автобусы временно следуют по основному Московскому шоссе, минуя остановки «пр. Кирова/Площадь авиаконструктора Ильюшина» и «ул. Бубнова».

Ранее мы писали о том, что 29 июля 2025 года в регионе зафиксированы два дорожных происшествия с участием пассажирского транспорта.

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