В Омской области страшно погиб тракторист во время заготовки сена

Жуткое происшествие со смертельным исходом произошло в Нововаршавском районе во время сенокоса. Деталями инцидента поделилось на своем сайте Следственное Управление СК России по Омской области.
По данным ведомства, 28 июля около 19 часов во время заготовки сена, 32-летнего тракториста — жителя рабочего поселка Нововаршавка — затянуло во вращающийся вал сенокосилки. Он получил множественные травмы несовместимые с жизнью. В связи с приближающейся уборочной страдой, в ведомстве напоминают работникам омской сельскохозяйственной отрасли о строгом соблюдении правил безопасности: ношении защитной одежды и средств индивидуальной защиты, избежание работы с поврежденным оборудованием, соблюдение дистанции от работающих механизмов, и регулярную проверку состояния техники.