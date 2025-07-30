В Омской области страшно погиб тракторист во время заготовки сена

По данным ведомства, 28 июля около 19 часов во время заготовки сена, 32-летнего тракториста — жителя рабочего поселка Нововаршавка — затянуло во вращающийся вал сенокосилки. Он получил множественные травмы несовместимые с жизнью. В связи с приближающейся уборочной страдой, в ведомстве напоминают работникам омской сельскохозяйственной отрасли о строгом соблюдении правил безопасности: ношении защитной одежды и средств индивидуальной защиты, избежание работы с поврежденным оборудованием, соблюдение дистанции от работающих механизмов, и регулярную проверку состояния техники.