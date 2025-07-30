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РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через «лист ожидания»

РЖД запустили автоматическую покупку билетов через «лист ожидания» на сайте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. РЖД сделали доступным «лист ожидания» в приложении и запустили автоматическую покупку билетов через этот сервис на сайте, сообщила компания.

О том, что РЖД в июле планируют сделать автоматическое списание денег за покупку билета через «лист ожидания» и запустить сам сервис в мобильном приложении, в интервью РИА Новости сообщал замгендиректора компании Иван Колесников.

«Совместно с банком ВТБ запустили на нашем сайте новый функционал, который позволяет пассажирам автоматически покупать билеты на поезда дальнего следования по заявке в “Листе ожидания”. Он избавляет пассажиров от необходимости отслеживать появление уведомлений от этого сервиса с предложением оплатить билеты в течение двух часов», — говорится в сообщении РЖД в среду.

Оставляя заявку на билеты на уже распроданные поезда, пассажиры могут в личном кабинете на сайте привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет без участия человека по заранее заданным пассажиром параметрам (тип вагона, количество мест и требования к ним: любое/нижнее/верхнее/не боковое место, в одном купе или отсеке).

«Отметим, что с этой недели “Лист ожидания” стал доступен еще и в мобильном приложении “РЖД Пассажирам” (скачать можно в российском магазине приложений RuStore). Ранее он был доступен только на нашем сайте и в веб-приложении. Это позволит большему числу пассажиров воспользоваться сервисом. Сейчас работаем над запуском выкупа билетов с автоматическим списанием денежных средств и с помощью мобильного приложения», — пишут РЖД.

Пассажиры за год работы сервиса «лист ожидания» приобрели с его помощью 720 тысяч билетов.