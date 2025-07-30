РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через «лист ожидания»

«Отметим, что с этой недели “Лист ожидания” стал доступен еще и в мобильном приложении “РЖД Пассажирам” (скачать можно в российском магазине приложений RuStore). Ранее он был доступен только на нашем сайте и в веб-приложении. Это позволит большему числу пассажиров воспользоваться сервисом. Сейчас работаем над запуском выкупа билетов с автоматическим списанием денежных средств и с помощью мобильного приложения», — пишут РЖД.