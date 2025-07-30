Ученые разработали инструмент для обнаружения скрытой сейсмической активности

«Важным моментом во всех наших изысканиях и вообще для экономики является корректная оценка сейсмической опасности и возможность предсказать, какое событие вообще может быть в данном регионе. То есть раньше территория была абсолютно тихая, сейчас люди начали условно добывать полезные ископаемые, и начались сейсмические события. Также может появиться много слабых событий или же вместо слабых событий будет что-то очень сильное», — пояснил доцент МФТИ Алексей Остапчук, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.