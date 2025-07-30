Ученые разработали инструмент для обнаружения скрытой сейсмической активности

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Исследователи из России разработали новый подход, позволяющий выявлять сейсмоопасные участки в тех регионах тектонических разломов, о свойствах которых мало данных или где сейчас не фиксируется существенная сейсмическая активность. Это позволит более точно планировать строительство и совершенствовать системы раннего предупреждения о землетрясениях, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«Важным моментом во всех наших изысканиях и вообще для экономики является корректная оценка сейсмической опасности и возможность предсказать, какое событие вообще может быть в данном регионе. То есть раньше территория была абсолютно тихая, сейчас люди начали условно добывать полезные ископаемые, и начались сейсмические события. Также может появиться много слабых событий или же вместо слабых событий будет что-то очень сильное», — пояснил доцент МФТИ Алексей Остапчук, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.
Как отмечают ученые из МФТИ, а также исследователи из Института динамики геосфер РАН, Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН и Института земной коры СО РАН, добыча полезных ископаемых или другие формы воздействия человека на недра Земли могут вызвать землетрясения даже в регионах, ранее считавшимися асейсмичными.
Подобные землетрясения крайне сложно предсказывать, так как существующие подходы для прогнозирования сильных подземных толчков опираются в своей работе на анализ уже зарегистрированных сейсмических событий, которые в данном случае отсутствуют. Российские ученые выяснили, что эти землетрясения, а также связанные с ними сейсмоопасные участки, можно выявлять по особенностям строения тектонических разломов, структуры их пластов и свойств слагающих их пород.
Руководствуясь этими соображениями, ученые изучили структуру и собрали образцы пород в Приморском разломе на российском Дальнем Востоке, который в недавнем геологическом прошлом пережил сильные деформации и тектоническую активность. Ученым удалось собрать пробы пластов, которые ранее располагались на глубине 10−15 км и стали доступны для изучения в результате длительной эрозии.
В ходе анализа этих образцов исследователям удалось выявить характерные особенности в составе и структуре пород, которые были связаны с формированием очагов сильных землетрясений или с медленным асейсмическим движением пород. В перспективе, это позволит точнее моделировать сейсмический цикл и заблаговременно выявлять потенциально сейсмоопасные участки при отсутствии или нехватке сейсмических данных, подытожили ученые.