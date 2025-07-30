Телеведущему Леониду Якубовичу исполняется 80 лет

«Он подал на развод. Я ничего не предпринимала. Леня прятал другую. Хотя все и так знали. Человек он публичный, поэтому все бежали мне докладывать, где он и с кем. Леня мне говорил, что не собирается жениться, просто ему надо пожить одному. Я не скрывала, что знаю о Марине, но серьезного разговора между нами так и не получилось», — рассказывала Антонова журналистам.