Новосибирский Роспотребнадзор предупредил о лихорадке Западного Нила

В Новосибирской области жителей предупредили об опасности лихорадки Западного Нила — вирусного заболевания, которое передаётся через укусы комаров. У большинства заболевших симптомы слабые: температура, головная боль, сыпь. Но у каждого двадцатого возможны тяжёлые осложнения — энцефалит, менингит.
Особую угрозу несёт поездка в страны Африки, Азии, Южной Европы и Средиземноморья. Заражение происходит только от укусов комаров или через переливание крови — от человека к человеку болезнь не передаётся.
Вакцины от лихорадки нет. Чтобы снизить риск, нужно избегать укусов: носить закрытую одежду, использовать репелленты, ставить сетки на окна и спать под москитными сетками.
При первых признаках — жар, слабость, сыпь — необходимо срочно обратиться к врачу.