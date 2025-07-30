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Новосибирский Роспотребнадзор предупредил о лихорадке Западного Нила

Особую угрозу несёт поездка в страны Африки, Азии, Южной Европы и Средиземноморья.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: CDC

В Новосибирской области жителей предупредили об опасности лихорадки Западного Нила — вирусного заболевания, которое передаётся через укусы комаров. У большинства заболевших симптомы слабые: температура, головная боль, сыпь. Но у каждого двадцатого возможны тяжёлые осложнения — энцефалит, менингит.

Особую угрозу несёт поездка в страны Африки, Азии, Южной Европы и Средиземноморья. Заражение происходит только от укусов комаров или через переливание крови — от человека к человеку болезнь не передаётся.

Вакцины от лихорадки нет. Чтобы снизить риск, нужно избегать укусов: носить закрытую одежду, использовать репелленты, ставить сетки на окна и спать под москитными сетками.

При первых признаках — жар, слабость, сыпь — необходимо срочно обратиться к врачу.