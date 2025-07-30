Экс-глава Ростовской области Василий Голубев часто общается с Юрием Слюсарем

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев часто общается с действующим врио главы региона Юрием Слюсарем. Об этом стало известно журналисту 161.RU.
— Договорились о постоянном взаимодействии, в том числе по вопросам, связанным с реализацией некоторых проектов, которые были прежде начаты, — рассказал Василий Голубев.
Чиновник добавил, что приезжает в Ростовскую область «минимум раз в месяц». В ходе таких рабочих поездок ведется работа по сопровождению проектов и взаимодействие с исполнительными органами власти региона.
— Юрий Слюсарь — внимательный человек, прислушивается. Мое дело, прежде всего, рассказать о том, что приносило результат. Если руководством области это будет принято, думаю, это принесет пользу, — прокомментировал Василий Голубев.
Напомним, об отставке Василия Голубева стало известно 4 ноября 2024 года. Позже экс-губернатор стал представителем от Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации. Сенатора включили в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Врио губернатора региона Юрий Слюсарь возглавляет правительство Ростовской области с 4 ноября 2024 года по указу президента России Владимира Путина.
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