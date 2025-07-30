Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Ростовской области Василий Голубев часто общается с Юрием Слюсарем

Василий Голубев рассказал, что следит за ситуацией на Дону.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев часто общается с действующим врио главы региона Юрием Слюсарем. Об этом стало известно журналисту 161.RU.

— Договорились о постоянном взаимодействии, в том числе по вопросам, связанным с реализацией некоторых проектов, которые были прежде начаты, — рассказал Василий Голубев.

Чиновник добавил, что приезжает в Ростовскую область «минимум раз в месяц». В ходе таких рабочих поездок ведется работа по сопровождению проектов и взаимодействие с исполнительными органами власти региона.

— Юрий Слюсарь — внимательный человек, прислушивается. Мое дело, прежде всего, рассказать о том, что приносило результат. Если руководством области это будет принято, думаю, это принесет пользу, — прокомментировал Василий Голубев.

Напомним, об отставке Василия Голубева стало известно 4 ноября 2024 года. Позже экс-губернатор стал представителем от Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации. Сенатора включили в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь возглавляет правительство Ростовской области с 4 ноября 2024 года по указу президента России Владимира Путина.

Подпишись на нас в Telegram.