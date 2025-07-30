В Екатеринбурге изменятся четыре трамвайных маршрута из-за ремонта путей

В Екатеринбурге с 1 августа изменится движение пяти трамвайных маршрутов, которые проходят через перекресток улиц Радищева и Московской. Также на этом участке будет ограничено движение автотранспорта.
Из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение трамваев по маршрутам № 1, 3, 16 и 21 (подъезжающих к Московской со стороны Гурзуфской и в обратном направлении), сообщает «Уралинформбюро». Вагоны указанных маршрутов будут временно направлены по следующим направлениям:
- № 1-й: от станции «Академика Парина» — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Волгоградская — Викулова — Верх-Исетский бульвар — Московская — Радищева — 8 Марта — Титова — Вторчермет — Титова — 8 Марта — Радищева — Московская — Верх-Исетский бульвар — ВИЗ — Викулова — Волгоградская — Серафимы Дерябиной — Вильгельма де Геннина — «Академика Парина»,
- № 3-й: от станции «ЦПКиО» — Луначарского — Челюскинцев — Московская — Верх-Исетский бульвар — ВИЗ — Верх-Исетский бульвар — Московская — Радищева — Куйбышева — Луначарского — «ЦПКиО»,
- № 16-й: от станции «Волгоградская» — Викулова -Татищева — Ленина — Луначарского — Уральская — Гагарина — Ленина — Татищева — Викулова — «Волгоградская»,
- № 21-й: от станции «ЦПКиО» — Куйбышева — Радищева — Московская — Верх-Исетский бульвар — ВИЗ — Верх-Исетский бульвар — Московская — Челюскинцев — Луначарского — «ЦПКиО».
Будет возвращена с 1 августа привычная схема движения трамваев № 10, 12, 15, 16, 17. ЕАН писал, что администрация Екатеринбурга проводит 12 аукционов на новые трамвайные маршруты для использования вагонов большого класса. Совокупная начальная цена контрактов превышает 2 млрд рублей.