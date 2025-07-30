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В Волжском районе Самарской области строят 6 новых медучреждений

В Волжском районе Самарской области продолжается строительство шести объектов здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и за счёт областного бюджета.

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В Волжском районе Самарской области продолжается строительство шести объектов здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и за счёт областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, министр здравоохранения региона Андрей Орлов проверил ход работ вместе с главным врачом Волжской РКБ Сергеем Братко.

ФАП в селе Журавли уже готов к открытию. В Пахаре завершена подготовка основания под здание. Также возводится амбулатория в посёлке Рощинский — на неё выделены дополнительные средства по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.

Строительство также ведётся в посёлках Зелененький, Подстепновка и селе Белозерки. В рамках программы модернизации первичного звена в регионе в этом году планируется возвести более 60 объектов. Все они будут оснащены современным оборудованием.

Ранее мы писали, что в поликлиниках Самарской области открываются школы для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.

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