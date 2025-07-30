Сенатор Русый высказался про вывоз мусора из садоводческих товариществ

Глава Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый высказался про вывоз мусора из садоводческих товариществ, сообщили в телеграм-канале Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Так, комментируя проект закона об изменении кодексов по вопросам административной ответственности сенатор сказал, что в Беларуси хотят ужесточить ответственности за оставленный мусор. Русый при этом сказал и про вывоз мусора из садоводческих товариществ. Так, парламентарий описал ситуации, когда белорусы, отдохнув на даче, везут мусор, чтобы выбросить его по дороге — «в канаву, кусты, в соседней деревне, на автобусных остановках».
— Это просто безкультурье человека, — уверен он.
Русый напомнил, что в Беларуси вывоз мусора организован должным образом во всех садоводческих товариществах, дачных кооперативах, деревнях и т.д. А если мусор некуда выбросить, то дачнику нужно привезти его домой, чтобы выбросить в контейнер, а не выбрасывать из авто по пути.
— Необходимо наводить серьезный порядок (в данном вопросе. — Ред.), — потребовал Михаил Русый.
Еще недавно белорус пожаловался на свалку в лесу — Минлесхоз ответил: «Предприятия свозят отходы и строительный мусор, а рядом находятся скважины с питьевой водой».
Также белорусов предупредили об ужесточении мер за выброшенный из авто мусор.
Кроме того, в Беларуси ужесточат наказание за нескошенные борщевик, золотарник и другие опасные растения: «Штраф до 1000 базовых».