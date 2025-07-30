Сенатор Русый высказался про вывоз мусора из садоводческих товариществ

Так, комментируя проект закона об изменении кодексов по вопросам административной ответственности сенатор сказал, что в Беларуси хотят ужесточить ответственности за оставленный мусор. Русый при этом сказал и про вывоз мусора из садоводческих товариществ. Так, парламентарий описал ситуации, когда белорусы, отдохнув на даче, везут мусор, чтобы выбросить его по дороге — «в канаву, кусты, в соседней деревне, на автобусных остановках».