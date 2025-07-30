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Сенатор Русый высказался про вывоз мусора из садоводческих товариществ

Сенатор Русый сказал о нарушениях при вывозе мусора с дач белорусами.

Источник: Комсомольская правда

Глава Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый высказался про вывоз мусора из садоводческих товариществ, сообщили в телеграм-канале Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Так, комментируя проект закона об изменении кодексов по вопросам административной ответственности сенатор сказал, что в Беларуси хотят ужесточить ответственности за оставленный мусор. Русый при этом сказал и про вывоз мусора из садоводческих товариществ. Так, парламентарий описал ситуации, когда белорусы, отдохнув на даче, везут мусор, чтобы выбросить его по дороге — «в канаву, кусты, в соседней деревне, на автобусных остановках».

— Это просто безкультурье человека, — уверен он.

Русый напомнил, что в Беларуси вывоз мусора организован должным образом во всех садоводческих товариществах, дачных кооперативах, деревнях и т.д. А если мусор некуда выбросить, то дачнику нужно привезти его домой, чтобы выбросить в контейнер, а не выбрасывать из авто по пути.

— Необходимо наводить серьезный порядок (в данном вопросе. — Ред.), — потребовал Михаил Русый.

Еще недавно белорус пожаловался на свалку в лесу — Минлесхоз ответил: «Предприятия свозят отходы и строительный мусор, а рядом находятся скважины с питьевой водой».

Также белорусов предупредили об ужесточении мер за выброшенный из авто мусор.

Кроме того, в Беларуси ужесточат наказание за нескошенные борщевик, золотарник и другие опасные растения: «Штраф до 1000 базовых».