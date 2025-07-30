ФАС и «Круг добра» подписали соглашение о сотрудничестве

«Мы анализируем цены на весь перечень закупаемых фондом препаратов, изделий и ведем переговоры о снижении цен, это более 100 цен ежегодно. За прошедшие годы нам удалось снизить цены на ряд дорогостоящих препаратов, изделий… И в этом году эта работа продолжается. В первом полугодии 2025 года ожидается снижение цен в среднем на 19%», — отметил Шаскольский.