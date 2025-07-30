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ФАС и «Круг добра» подписали соглашение о сотрудничестве

ФАС РФ и фонд «Круг добра» подписали соглашение о сотрудничестве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и фонд «Круг добра» подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, передает корреспондент РИА Новости.

Сторону фонда «Круг добра» на подписании представил его председатель правления Александр Ткаченко, ФАС — руководитель службы Максим Шаскольский. Церемония прошла в среду в Общественной палате России.

«Хочу выразить еще раз благодарность Федеральной антимонопольной службе, что с момента начала работы в 2021 году по нынешний период экономия средств за счет снижения цены составила 26,2 миллиарда рублей. Все эти средства направляются для того, чтобы помочь большему количеству детей», — сказал Ткаченко в ходе подписания.

Он добавил, что незарегистрированные в России лекарственные препараты фонд закупает самостоятельно. По итогу прямых переговоров с производителями и поставщиками с участием специалистов Минздрава, ФАС удается достигать значительного снижения цен — в среднем на 40% от предлагаемой цены и примерно на 49% от цены, которая была на рынке до появления фонда «Круг добра».

«Мы анализируем цены на весь перечень закупаемых фондом препаратов, изделий и ведем переговоры о снижении цен, это более 100 цен ежегодно. За прошедшие годы нам удалось снизить цены на ряд дорогостоящих препаратов, изделий… И в этом году эта работа продолжается. В первом полугодии 2025 года ожидается снижение цен в среднем на 19%», — отметил Шаскольский.

Фонд «Круг добра» создан указом президента России Владимира Путина от 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными заболеваниями.

Цель фонда — реализация дополнительного к существующим госпрограммам механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медпомощи российским детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техсредствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.