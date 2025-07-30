Представители Самарской области стали призерами турнира «Абилимпикс»

Турнир проходил среди ветеранов спецоперации. Выходцы из 63-го региона взяли золото и серебро.
Александр Тарабаров стал первым в столярном деле, а Станислав Егоров — вторым в веб-разработке (программировании).
«Эта победа подтверждает, что наши конкурсанты не только сильные духом, но и невероятно талантливые профессионалы», — заявили в региональном центре развития движения «Абилимпикс».
Готовили участников из Самарской области наставники Елизавета Дьякова, Михаил Петров и Сергей Шаров.
Ранее в столице губернии прошел чемпионат ВС РФ по парашютному спорту.
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