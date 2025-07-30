Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представители Самарской области стали призерами турнира «Абилимпикс»

Турнир проходил среди ветеранов спецоперации. Выходцы из 63-го региона взяли золото и серебро.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Турнир проходил среди ветеранов спецоперации. Выходцы из 63-го региона взяли золото и серебро.

Александр Тарабаров стал первым в столярном деле, а Станислав Егоров — вторым в веб-разработке (программировании).

«Эта победа подтверждает, что наши конкурсанты не только сильные духом, но и невероятно талантливые профессионалы», — заявили в региональном центре развития движения «Абилимпикс».

Готовили участников из Самарской области наставники Елизавета Дьякова, Михаил Петров и Сергей Шаров.

Ранее в столице губернии прошел чемпионат ВС РФ по парашютному спорту.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.