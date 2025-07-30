В Перми УК привлечены к ответственности за плохое содержание площадок для мусора

Прокуратура Кировского района Перми проверила соблюдение на поднадзорной территории требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Осмотр выявил, что места сбора твердых коммунальных отходов на ул. Калинина, 68, Торговой, 20, Судозаводской, 8, Маршала Рыбалко, 105, Автозаводской, 18 содержатся в ненормативном состоянии, захламлены отходами, а сами контейнеры непригодны для использования. Управляющие организации района обязанность по надлежащему содержанию площадок для ТКО проигнорировали.
По выявленным нарушениям внесены представления руководителям пяти управляющих организаций. По инициативе прокурора юридические лица привлечены к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления.