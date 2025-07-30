В Перми УК привлечены к ответственности за плохое содержание площадок для мусора

Осмотр выявил, что места сбора твердых коммунальных отходов на ул. Калинина, 68, Торговой, 20, Судозаводской, 8, Маршала Рыбалко, 105, Автозаводской, 18 содержатся в ненормативном состоянии, захламлены отходами, а сами контейнеры непригодны для использования. Управляющие организации района обязанность по надлежащему содержанию площадок для ТКО проигнорировали.