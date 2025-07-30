Для реконструкции инженерных сетей в Уфе ограничат движение на участке улицы и перекрестке

В исторической части Уфы с 1 августа начнутся работы по реконструкции инженерных сетей, что потребует временного изменения организации движения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На улице Гоголя будет перекрыта треть проезжей части возле дома № 58. Здесь до 30 августа будут вестись работы по строительству противопожарного водовода.
Еще одно ограничение коснется перекрестка улиц Пушкина и Новомостовой. С 1 по 4 августа будет закрыта одна полоса с нечетной стороны улицы Пушкина для замены соединительных задвижек в тепловой камере.
Предприятия, которые выполняют работы, обратились к горожанам с просьбой заранее планировать альтернативные маршруты и отнестись с пониманием к грядущим ограничениям.
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