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Для реконструкции инженерных сетей в Уфе ограничат движение на участке улицы и перекрестке

В Уфе перекроют улицу Гоголя и перекресток Пушкина-Новомостовая.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: администрация Челябинска

В исторической части Уфы с 1 августа начнутся работы по реконструкции инженерных сетей, что потребует временного изменения организации движения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице Гоголя будет перекрыта треть проезжей части возле дома № 58. Здесь до 30 августа будут вестись работы по строительству противопожарного водовода.

Еще одно ограничение коснется перекрестка улиц Пушкина и Новомостовой. С 1 по 4 августа будет закрыта одна полоса с нечетной стороны улицы Пушкина для замены соединительных задвижек в тепловой камере.

Предприятия, которые выполняют работы, обратились к горожанам с просьбой заранее планировать альтернативные маршруты и отнестись с пониманием к грядущим ограничениям.

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