С начала сезона шесть татарстанцев заразились клещевым боррелиозом

В Татарстане с начала сезона шесть человек заразились иксодовым клещевым боррелиозом. Об этом на пресс-конференции заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
Зафиксирован и один случай клещевого энцефалита. Татарстанец был укушен на отдыхе в лесу Башкирии. По данным на 30 июля, в медучреждения республики по поводу присасывания клещей обратились более 8,8 тысячи человек.
Число пострадавших от укусов находится на уровне средних многолетних показателей. В 17% исследованных клещей обнаружили возбудитель боррелиоза, а в 0,8% — возбудитель энцефалита.