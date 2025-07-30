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С начала сезона шесть татарстанцев заразились клещевым боррелиозом

Один человек заболел клещевым энцефалитом.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане с начала сезона шесть человек заразились иксодовым клещевым боррелиозом. Об этом на пресс-конференции заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Зафиксирован и один случай клещевого энцефалита. Татарстанец был укушен на отдыхе в лесу Башкирии. По данным на 30 июля, в медучреждения республики по поводу присасывания клещей обратились более 8,8 тысячи человек.

Число пострадавших от укусов находится на уровне средних многолетних показателей. В 17% исследованных клещей обнаружили возбудитель боррелиоза, а в 0,8% — возбудитель энцефалита.