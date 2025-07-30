Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по газификации

По просроченным договорам, у которых истекли сроки присоединения к сетям газораспределения в соответствии с постановлением Правительства № 1547, ситуация улучшилась. Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области проводится системная работа в этом направлении. По состоянию на середину ноября 2024 года было 760 просроченных договоров (все в зоне ответственности ООО «СВГК»), а на сегодняшний день показатель составляет 395 просроченных договоров.