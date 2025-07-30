ФК «Ростов» откроет борьбу за Кубок России матчем с ФК «Спартак»

ФК «Ростов» начнет борьбу за Кубок России в сезоне 2025/26 с домашнего мачта против московского «Спартака». Об этом можно судить по расписанию будущих игр.
Первая кубковая встреча состоится 30 июля. Начало в 20:45 по московскому времени.
Напомним, в рамках турнира команды Российской премьер-лиги делятся на группы, а затем более успешные участники по сетке плей-офф стремятся к финалу. Жеребьевка состоялась 29 июня. ФК «Ростов» вошел в группу C вместе с московским «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (Нижний Новгород).
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