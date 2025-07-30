Глава СКР поручил доложить о проверке нарушения жилищных прав многодетной семьи в башкирском селе

Как следует из обращения местной жительницы, семья проживает в аварийном многоквартирном доме 1959 года постройки на улице Малой Овражной. Здание было признано непригодным для проживания еще в 2017 году, но до сих пор не расселено. В доме разрушаются несущие конструкции, имеются трещины в стенах, отсутствует центральное отопление. Из-за повышенной влажности в помещениях распространилась плесень, что негативно сказывается на здоровье жильцов.