Глава СКР поручил доложить о проверке нарушения жилищных прав многодетной семьи в башкирском селе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи в селе Комсомольском в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Как следует из обращения местной жительницы, семья проживает в аварийном многоквартирном доме 1959 года постройки на улице Малой Овражной. Здание было признано непригодным для проживания еще в 2017 году, но до сих пор не расселено. В доме разрушаются несущие конструкции, имеются трещины в стенах, отсутствует центральное отопление. Из-за повышенной влажности в помещениях распространилась плесень, что негативно сказывается на здоровье жильцов.
Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, вопрос с предоставлением благоустроенного жилья так и не был решен.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах организованной ведомством процессуальной проверки. Исполнение этого поручения взято на особый контроль в центральном аппарате Следкома РФ.
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