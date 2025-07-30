В Ростовской области выдача льготной семейной ипотеки за год увеличилась на 42%

С января по июнь 2025 года жители Ростовской области оформили почти 6 тысяч ипотечных договоров на общую сумму свыше 27 млрд рублей. При этом средний размер ипотечного кредита за год увеличился с 3,4 до 4,9 млн рублей. Такую статистику предоставили аналитики Сбера.