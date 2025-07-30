В Ростовской области выдача льготной семейной ипотеки за год увеличилась на 42%

С января по июнь 2025 года жители Ростовской области оформили почти 6 тысяч ипотечных договоров на общую сумму свыше 27 млрд рублей. При этом средний размер ипотечного кредита за год увеличился с 3,4 до 4,9 млн рублей. Такую статистику предоставили аналитики Сбера.
По-прежнему наибольший интерес вызывает льготная ипотека, доля которой достигает 90% от общего числа выданных займов. Наибольшее распространение получила семейная ипотека, обеспечившая 81% всех заключенных договоров. За прошедший год объемы ее предоставления увеличились на 42%, что свидетельствует о высокой популярности среди населения региона и реальной помощи семьям с детьми в улучшении жилищных условий.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: предоставлено пресс-службой банка.
— Ростовская область демонстрирует стабильный рост ипотечного рынка, где льготные программы стали настоящим социальным лифтом для тысяч семей. За год мы видим 42-процентный рост выдачи по семейной ипотеке — это наглядное подтверждение, что программа действительно работает и помогает людям, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Как он отметил, снижение ключевой ставки позволило увеличить доступ дончан к ипотечным программам. Все большее число жителей региона принимают решение о приобретении собственного жилья с государственной и банковской поддержкой.