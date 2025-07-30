В Ростовской области назначили руководителей двух отделений полиции

В Ростовской области назначили руководителей полиции Неклиновского и Матвеево-Курганского районов. Сотрудников представил начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.
Отдел МВД России по Неклиновскому району возглавил полковник полиции Михаил Воронин, а межмуниципальный отдел МВД России «Матвеево-Курганский» — подполковник полиции Николай Гоголь.
Александр Речицкий выразил уверенность в том, что новые руководители успешно справятся с поставленными задачами и пожелал им удачи на новых должностях.
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