Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области назначили руководителей двух отделений полиции

Отделы МВД в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах возглавили новые руководители.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области назначили руководителей полиции Неклиновского и Матвеево-Курганского районов. Сотрудников представил начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Отдел МВД России по Неклиновскому району возглавил полковник полиции Михаил Воронин, а межмуниципальный отдел МВД России «Матвеево-Курганский» — подполковник полиции Николай Гоголь.

Александр Речицкий выразил уверенность в том, что новые руководители успешно справятся с поставленными задачами и пожелал им удачи на новых должностях.

Подпишись на нас в Telegram.