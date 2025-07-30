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В Татарстане ожидают штамм «Гонконг» в новом сезоне гриппа

В медучреждения уже поступила актуальная вакцина, охватывающая эти штаммы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов сообщил, что в предстоящем эпидсезоне республику ждет циркуляция привычных штаммов гриппа — типа А (включая H3N2 «Гонконг») и типа В.

В медучреждения уже поступила актуальная вакцина, охватывающая эти штаммы. Власти планируют привить 60% населения — около 2,43 миллиона человек. Вакцинация поможет снизить риск тяжелого течения болезни и предотвратить массовые вспышки заболевания.

Специалисты напоминают, что оптимальное время для прививки — сентябрь-октябрь, до начала сезонного подъема заболеваемости. Особенно важна вакцинация для групп риска: пожилых людей, детей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями.