В Татарстане ожидают штамм «Гонконг» в новом сезоне гриппа

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов сообщил, что в предстоящем эпидсезоне республику ждет циркуляция привычных штаммов гриппа — типа А (включая H3N2 «Гонконг») и типа В.
В медучреждения уже поступила актуальная вакцина, охватывающая эти штаммы. Власти планируют привить 60% населения — около 2,43 миллиона человек. Вакцинация поможет снизить риск тяжелого течения болезни и предотвратить массовые вспышки заболевания.
Специалисты напоминают, что оптимальное время для прививки — сентябрь-октябрь, до начала сезонного подъема заболеваемости. Особенно важна вакцинация для групп риска: пожилых людей, детей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями.