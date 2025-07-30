Помощник Лукашенко с воздуха оценит ущерб от урагана под Минском

Пострадавшую от урагана территорию Минского района проинспектируют с воздуха, сообщили на ОНТ.
Так, 30 июля помощник президента — инспектор по Минской области Александр Кохан и председатель Минского райисполкома Денис Колесень на вертолете будут совершать облет территории Колодищанского сельсовета вместе с представителями лесничества и МЧС.
В МЧС сообщили что около 15.30 часов вертолет Ми-8 авиации МЧС вылетел в Минский район для оценки последствий стихии.
«Комсомолка» писала сильный ливень с ветром обрушился на агрогородок Колодищи под Минском: «На крышах домов лежат теплицы, выбиты окна, повреждены газопровод и 9 авто, повалены более 1700 деревьев».
Еще в Беларуси ужесточат наказание за нескошенные борщевик, золотарник и другие опасные растения: «Штраф до 1000 базовых». Тем временем белорусов предупредили об ужесточении мер за выброшенный из авто мусор.
И еще сенатор Русый высказался про вывоз мусора из садоводческих товариществ.