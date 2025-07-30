«Волн может быть несколько»: как спастись от цунами

— Оповещение об угрозе цунами должно поступать заблаговременно, например, на мобильный телефон, как это делается в Японии. Либо по громкой связи. Чтобы люди не приближались к воде, поднялись на высоту над уровнем моря. Если берег высокий и гористый, то стихия нестрашна. Если пологий — надо хотя бы подняться до третьего этажа какого-нибудь дома, если не боитесь, что он может разрушиться, — обратил внимание эксперт.