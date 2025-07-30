«Волн может быть несколько»: как спастись от цунами

На Камчатке утром 30 июля произошло мощнейшее за последние 73 года землетрясение. После этого специалисты объявили о цунами, волны которого отправились к другим континентам. Из прибрежных районов эвакуировали более 900 тысяч японцев. Волны также достигли берегов Аляски и Гавайев. Цунами может застать врасплох как жителей региона, к которому подходит стихия, так и туристов. Что делать, если есть угроза цунами, и по каким признакам определить, что стихия вот-вот настигнет берега, — в материале «Вечерней Москвы».
Доверьтесь специалистам.
Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков объяснил, что цунами — волна в море или океане, которая создается во время землетрясения на дне водного источника. Обычный человек не сможет заметить по внешним признакам, что к нему подступает стихия.
— Если вы видите волну за 100 метров от вас, то уже ничего не успеете сделать. Для оповещения об опасности цунами существуют специализированные службы. Причем одни только метеорологи не могут рассчитать эту угрозу — это совместная работа с геофизической службой Российской академии наук, — отметил собеседник «ВМ».
Когда специалисты видят по датчикам, что произошло землетрясение, они сообщают все подробности метеорологам. Те загружают полученные данные в программу, которая рассчитывает, за какое время волна достигнет берега, какой она будет высоты и так далее.
— Если наша программа считает, что есть опасность цунами, это передается в МЧС. И тогда МЧС уже оповещает население и проводит дальнейшие действия по своему алгоритму, — указал Цыганков.
Эксперт добавил, что цунами могут происходить в областях высокой сейсмоактивности. В России это касается Камчатки, Курильских островов, Сахалина, Приморья.
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Как спасаться от цунами.
Декан географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор географических наук, океанолог Сергей Добролюбов добавил, что скорость волны при цунами в океане составляет примерно 700−800 километров в час.
Если землетрясение произошло возле Камчатки, то, к примеру, до Калифорнии волна дойдет за 8−10 часов. Поэтому у людей есть возможность заблаговременно покинуть возможную опасную зону: для этого нужно подняться на высоту 10 метров над уровнем моря.
— Оповещение об угрозе цунами должно поступать заблаговременно, например, на мобильный телефон, как это делается в Японии. Либо по громкой связи. Чтобы люди не приближались к воде, поднялись на высоту над уровнем моря. Если берег высокий и гористый, то стихия нестрашна. Если пологий — надо хотя бы подняться до третьего этажа какого-нибудь дома, если не боитесь, что он может разрушиться, — обратил внимание эксперт.
Когда проходит первая волна, не стоит думать, что угроза миновала. Волн при цунами может быть несколько с разрывом в 20−40 минут. Это может быть вызвано и афтершоками подводного землетрясения, которых может быть много.
— Обычно первые волны самые сильные. Хуже всего, когда волна сначала не идет на берег, а отступает от него. Так было в 2004 году при цунами, достигшем Шри-Ланки, Таиланда и других стран. Вода отошла, и люди побежали собирать моллюсков на обнажившемся дне, не понимая, что сейчас их накроет волной. Это произошло через 10−20 минут, — напомнил океанолог.
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Чтобы не попасть в беду, после первой волны цунами не нужно возвращаться к воде. Стоит укрыться в крепком бетонном здании на высоте не ниже трех этажей от земли (или на его крыше), включить телефон или радио и ждать оповещения о том, что угроза цунами миновала.
— Если землетрясение произошло у вашего берега, то у вас есть около 10 минут до подхода волны. А если вы с другой стороны океана, то у вас есть почти сутки на то, чтобы спокойно подготовиться к угрозе, — заключил Добролюбов.
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