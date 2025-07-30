Уфимская компания за коррупцию получила штраф на миллион

В Уфе выявили нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности ООО «Управляющая компания “Трест жилищного хозяйства”. Об этом рассказала пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Надзорное ведомство установило, что в мае 2023 года генеральный директор компании передал руководителю подразделения ресурсоснабжающей организации 500 тысяч рублей под видом оплаты юридических услуг по фиктивному договору. Фактически эти средства являлись незаконным вознаграждением за снижение размера исковых требований по взысканию пени в рамках арбитражного спора.
По результатам прокурорской проверки управляющую компанию привлекли к административной ответственности по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд назначил штрафа в миллион рублей, он уже оплачен.
— Уголовные дела о передаче и получении незаконного вознаграждения находятся на рассмотрении в суде, — сообщает Генпрокуратура.
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