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В Омске оказался заблокированным сайт областной прокуратуры

При попытке войти на официальный портал ведомства, появляется надпись «Запрашиваемая страница не найдена».

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Источник: Комсомольская правда

Сбой в работе официального сайта омской областной прокуратуры, обнаружили сегодня, 30 июля, читатели нашего издания.

При попытке открыть сайт ведомства, сперва появлялась надпись «Запрашиваемая страница не найдена», спустя короткое время появилась так называемая на сленге компьютерщиков «заглушка» — пустое поле без фотографий и графических конструкций, с лаконичной надписью: «Произошла ошибка. Извините, страница, которую вы ищете, сейчас недоступна. Попробуйте позже». Что произошло с порталом омской прокуратуры выяснить не удалось — рабочий день в ведомстве уже был закончен.