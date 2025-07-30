В Омске оказался заблокированным сайт областной прокуратуры

При попытке открыть сайт ведомства, сперва появлялась надпись «Запрашиваемая страница не найдена», спустя короткое время появилась так называемая на сленге компьютерщиков «заглушка» — пустое поле без фотографий и графических конструкций, с лаконичной надписью: «Произошла ошибка. Извините, страница, которую вы ищете, сейчас недоступна. Попробуйте позже». Что произошло с порталом омской прокуратуры выяснить не удалось — рабочий день в ведомстве уже был закончен.