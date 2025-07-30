Нижегородский канатный подъемник закрывается на ремонт до 6 августа

В Нижнем Новгороде канатный подъемник возле трамплина на площади Сенной закрывают на техобслуживание. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
В связи с проведением работ движение будет приостановлено до 6 августа. Как пояснили в министерстве, подобные работы необходимо проводить каждые 1200 моточасов.
В этот раз на подъемнике снимут и заново установят кресла, проверят прочность каната. Помимо этого, специалисты обследуют конструкцию на наличие дефектов. Завершатся работы финальной проверкой состояния объекта.