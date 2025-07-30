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Нижегородский канатный подъемник закрывается на ремонт до 6 августа

На объекте проведут технические работы.

Источник: министерство спорта Нижегородской области

В Нижнем Новгороде канатный подъемник возле трамплина на площади Сенной закрывают на техобслуживание. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

В связи с проведением работ движение будет приостановлено до 6 августа. Как пояснили в министерстве, подобные работы необходимо проводить каждые 1200 моточасов.

В этот раз на подъемнике снимут и заново установят кресла, проверят прочность каната. Помимо этого, специалисты обследуют конструкцию на наличие дефектов. Завершатся работы финальной проверкой состояния объекта.