Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье

ТАМБОВ, 30 июл — РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье, в целом по России — 1,9 миллиона тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Тамбовскую область.
«Если говорить в целом об объеме производства, несмотря на плохую ситуацию по Центральному федеральному округу, — например, в прошлом году Тамбов практически ничего не собрал по яблокам… тем не менее, нам за счет южных регионов удалось собрать 1,7 миллиона тонн по яблокам», — сказала Лут.
«В этом году ситуация чуть обратная: юг пострадал, но при этом мы видели, проехались — яблоки везде, ожидаем хорошего урожая яблок в Центре, в Поволжье. Поэтому ожидаем объем урожая на уровне 1,9 миллиона тонн. Но и в среднем в целом у нас плодово-ягодные будут на уровне больше 2 миллионов тонн», — добавила она.