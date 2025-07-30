Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье

«В этом году ситуация чуть обратная: юг пострадал, но при этом мы видели, проехались — яблоки везде, ожидаем хорошего урожая яблок в Центре, в Поволжье. Поэтому ожидаем объем урожая на уровне 1,9 миллиона тонн. Но и в среднем в целом у нас плодово-ягодные будут на уровне больше 2 миллионов тонн», — добавила она.