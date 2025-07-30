В Ростовской области мужчина без документов пытался дать взятку инспекторам ДПС

В Аксайском районе Ростовской области 26-летний мужчина попытался подкупить инспекторов ДПС. Теперь уголовное наказание грозит не только самому нарушителю, но и 55-летнему водителю, у которого он был в машине. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.