В Ростовской области мужчина без документов пытался дать взятку инспекторам ДПС

В Аксайском районе Ростовской области 26-летний мужчина попытался подкупить инспекторов ДПС. Теперь уголовное наказание грозит не только самому нарушителю, но и 55-летнему водителю, у которого он был в машине. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел на трассе М-4 «Дон». Правоохранители остановили «ГАЗ-312132». При проверке выяснилось, что у пассажира нет документов, удостоверяющих личность, и нахождение его на территории России незаконно.
Полицейские решили доставить мужчину в отдел для разбирательства, но он начал предлагать им взятку и настаивал на своем, несмотря предупреждение о последствиях. Тогда сотрудники ДПС сообщили о происшествии в дежурную часть, забрали деньги и приобщили их к материалам дела.
— Сейчас в отношении водителя возбуждено дело за попытку мелкого взяточничества (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Он находится под подпиской о невыезде, — отметили в полиции.
Жителям Ростовской области напоминают: за попытку подкупа сотрудников полиции грозят штрафы или лишение свободы на срок до 12 лет, в зависимости от обстоятельств ситуации и размеров взятки.
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