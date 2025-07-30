Ужесточить штрафы за неправильный выгул собак предложили в Нижнем Новгороде

Члены комитета по вопросам государственной власти Законодательного собрания Нижегородской области рекомендовали внести изменения в региональный КоАП, усиливающие ответственность за нарушения при содержании собак. Об этом сообщил Евгений Люлин, спикер Заскобрания Нижегородской области, в своём Telegram-канале. Ежегодно в областной комитет по ветеринарии поступает более 1 тысячи жалоб от граждан на недобросовестных владельцев.
Законопроект вводит административную ответственность за самовыгул, выгул без поводка и намордника, прогулки с собаками в состоянии опьянения, а также выгуливание животных лицами, не способными с ними справиться. Предусмотрены штрафы от 1 до 5 тысяч рублей. Также упоминается запрет на появление с питомцами в магазинах и обязанность убирать за животными.
Проект будет дорабатываться депутатами, после чего вынесен на обсуждение в Заксобрании.