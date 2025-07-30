Ужесточить штрафы за неправильный выгул собак предложили в Нижнем Новгороде

Законопроект вводит административную ответственность за самовыгул, выгул без поводка и намордника, прогулки с собаками в состоянии опьянения, а также выгуливание животных лицами, не способными с ними справиться. Предусмотрены штрафы от 1 до 5 тысяч рублей. Также упоминается запрет на появление с питомцами в магазинах и обязанность убирать за животными.