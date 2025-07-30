Сонхе из YOUNG POSSE заявила, что стала лидером кей-поп-группы благодаря возрасту

В начале августа в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты южнокорейской кей-поп-группы YOUNG POSSE. Коллективу всего два года, но благодаря ироничным текстам и смелым экспериментам с жанрами девушки уже успели громко заявить о себе на мировой сцене. В интервью «Газете.Ru» участницы группы — Сонхе, Ёнджон, Джиана, Доын и Джиын — рассказали, как их жизнь изменила популярность, поделились секретами урегулирования конфликтов в женском коллективе, а также объяснили, почему с особым трепетом ждут встречи с российскими поклонниками.