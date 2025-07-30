Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьи бойцов СВО стали первыми посетителями форума «Москва 2030»

Семьи участников СВО стали первыми посетителями форума-фестиваля «Москва 2030».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Семьи участников СВО стали первыми посетителями площадки форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином дворе, передает корреспондент РИА Новости.

Экскурсию для гостей провела заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Для всех желающих локация откроется уже в четверг.

«Третий год подряд мы проводим форум “Москва 2030” в Гостином дворе. Наша площадка всегда посвящена человеку и его взаимоотношениям в городе. В этом году мы впервые отошли от классического представления социальной сферы и попытались создать современное интеллектуальное арт-пространство, посвященное бесконечному развитию человека», — сказала Ракова журналистам.

Она добавила, что для взрослых и детей подготовлена большая культурная программа и множество мастер-классов.

Основной темой выставки в Гостином дворе в этом году стало «Бесконечное развитие с вечными ценностями». Пространство разбито на четыре большие тематические зоны — «Любовь», «Знания», «Здоровье» и «Технологии». В каждой для посетителей подготовили инсталляции, мастер-классы и разнообразные активности.

Кроме того, на выставке представили интерактивные макеты зданий колледжа, школы и крупных столичных больниц. Некоторые из них позволят гостям в подробностях рассмотреть каждый этаж и познакомиться с тем, как они устроены. Также посетителей ждут множество интерактивных симуляторов.

В конце экскурсии Ракова вручила детям памятные подарки.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 14 сентября на 11 площадках в разных частях города.

Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше