Семьи бойцов СВО стали первыми посетителями форума «Москва 2030»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Семьи участников СВО стали первыми посетителями площадки форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином дворе, передает корреспондент РИА Новости.
Экскурсию для гостей провела заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Для всех желающих локация откроется уже в четверг.
«Третий год подряд мы проводим форум “Москва 2030” в Гостином дворе. Наша площадка всегда посвящена человеку и его взаимоотношениям в городе. В этом году мы впервые отошли от классического представления социальной сферы и попытались создать современное интеллектуальное арт-пространство, посвященное бесконечному развитию человека», — сказала Ракова журналистам.
Она добавила, что для взрослых и детей подготовлена большая культурная программа и множество мастер-классов.
Основной темой выставки в Гостином дворе в этом году стало «Бесконечное развитие с вечными ценностями». Пространство разбито на четыре большие тематические зоны — «Любовь», «Знания», «Здоровье» и «Технологии». В каждой для посетителей подготовили инсталляции, мастер-классы и разнообразные активности.
Кроме того, на выставке представили интерактивные макеты зданий колледжа, школы и крупных столичных больниц. Некоторые из них позволят гостям в подробностях рассмотреть каждый этаж и познакомиться с тем, как они устроены. Также посетителей ждут множество интерактивных симуляторов.
В конце экскурсии Ракова вручила детям памятные подарки.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 14 сентября на 11 площадках в разных частях города.