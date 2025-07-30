Максим Долгополов подал иск о своем банкротстве с долгом в 641 миллион

Финансовые претензии к Максиму Долгополову не являются чем-то необычным. Род его занятий предполагает большой объем денежных отношений с контрагентами. некоторые из них в рамках взыскания сумм, которые, как они считали, предприниматель им задолжал, уже не раз заявляли о намерениях объявить его банкротом. В последний раз такое случалось в январе 2024 года. Однако каждый раз Максиму Долгополову удавалось урегулировать претензии или доказать в судах свою правоту, и сообщения кредиторов о намерениях обанкротить его аннулировались.