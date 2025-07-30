Максим Долгополов подал иск о своем банкротстве с долгом в 641 миллион

Согласно материалам арбитражного суда СПб и Ленобласти, иск о своем банкротстве с заявленной суммой долга в 641 344 744 рубля Максим Долгополов подал еще 30 июня. 27 июля состоялось рассмотрение кандидатуры арбитражного управляющего от Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих.
Сам Максим Долгополов пообещал корреспонденту «Фонтанки» прокомментировать ситуацию позже.
На 13 августа назначено заседание, где будут рассматриваться вопросы обоснованности заявления должника, вопросы о введении процедуры и реструктуризации долгов Максима Долгополова, утверждении финансового управляющего и определения даты рассмотрения дела о признании должника несостоятельным.
Максим Долгополов — заметная фигура в деловых кругах Петербурга. Его имя впервые стало широко известно в 2000-х, когда он приобрел, развил и выгодно продал платежную систему «Новоплат» группе банкиров. Позже он вложился в микрофинансовый сектор, став инвестором компании «СразуДеньги».
Однако одним из самых резонансных проектов Долгополова стало его участие в затяжном корпоративном конфликте вокруг аптечной сети «Петрофарм» — старейшего игрока на фармацевтическом рынке Петербурга, владевшего престижными аптеками на Невском проспекте, Захарьевской и Гороховой улицах с 1992 года. В 2013 году Долгополов приобрел 52,3% акций ЗАО «Петрофарм», после чего развернулась судебная тяжба с другими крупными акционерами — супругами Натальей и Антоном Зиглями, владевшими 42,7%. В итоге Долгополову удалось перевести аптеки из «Петрофарма» под контроль компании «Криптекс», входящей в холдинг «Агастон», завершив конфликт в свою пользу. Сейчас под контролем «Агастона» и связанных с ним структур находятся многочисленные объекты недвижимости в Петербурге, Москве и др.
Финансовые претензии к Максиму Долгополову не являются чем-то необычным. Род его занятий предполагает большой объем денежных отношений с контрагентами. некоторые из них в рамках взыскания сумм, которые, как они считали, предприниматель им задолжал, уже не раз заявляли о намерениях объявить его банкротом. В последний раз такое случалось в январе 2024 года. Однако каждый раз Максиму Долгополову удавалось урегулировать претензии или доказать в судах свою правоту, и сообщения кредиторов о намерениях обанкротить его аннулировались.
Однако в 2025 году с иском о доначислении 77 млн рублей за предыдущие годы к нему обратилась ФНС. В ходе уже первой инстанции 18 марта налоговая добилась максимально суровой меры — ареста всего имущества и счетов предпринимателя. Снят арест был лишь в начале июня, когда Налоговая отозвала свой иск. Обычно ФНС так поступает в суде, когда ее претензии к должнику удовлетворяются во внесудебном порядке.
Вместе с тем еще в 2022 году налоговая также предъявляла предпринимателю требования к оплате примерно 120 миллионов. Тогда он сам оспаривал это решение, возражая против представленной налоговиками в суде большой и подробной схемы денежных взаимоотношений нескольких связанных с ним юрлиц. Из нее следовало, что Максим Долгополов не должен был пользоваться льготами по УСН, а ряд транзакций его фирм следует трактовать иначе, чем это было сделано его бухгалтерами. Бизнесмен просил отменить требования налоговой на 56 млн рублей.
Это дело прошло три инстанции: где-то суд вставал на сторону ФНС, где-то частично отменял его решения, где-то добавлял еще. В конечном итоге после кассации в окружном суде дело дошло уже до Верховного, и 16 июля по нему были назначены судьи.