Жительницу Пермского края будут судить за хищения из квартиры бывшего сожителя

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 36-летней местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение в краже с незаконным проникновением в жилище и похищении паспорта, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В январе в дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя по факту хищения имущества из квартиры.
Правоохранители установили, что фигурантка пришла в гости к потерпевшему, бывшему сожителю. Пока они вместе выпивали, гостья обратила внимание на ценные вещи и решила их похитить. Дождавшись, когда хозяин квартиры уснет, она забрала смарт-часы, сотовый телефон, игровую приставку и паспорт, в котором лежало 10 тысяч рублей. Этого женщине показалось недостаточно, и она снова вернулась в квартиру и забрала телевизор.
Деньги злоумышленница потратила, часы поносила несколько дней и потеряла, а телефон и телевизор сдала в комиссионный магазин.
Причиненный потерпевшему материальный ущерб составил 28 тысяч рублей. Паспорт у обвиняемой изъяли.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.