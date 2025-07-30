Жительницу Пермского края будут судить за хищения из квартиры бывшего сожителя

Правоохранители установили, что фигурантка пришла в гости к потерпевшему, бывшему сожителю. Пока они вместе выпивали, гостья обратила внимание на ценные вещи и решила их похитить. Дождавшись, когда хозяин квартиры уснет, она забрала смарт-часы, сотовый телефон, игровую приставку и паспорт, в котором лежало 10 тысяч рублей. Этого женщине показалось недостаточно, и она снова вернулась в квартиру и забрала телевизор.