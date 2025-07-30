«Исключит послеродовую депрессию»: нужен ли отцам отпуск при рождении ребенка

— Если в послеродовой период мужчина находится весь в работе, женщине не хватает заботы и помощи. А если у молодых отцов появится возможность взять двухнедельный отпуск после рождения ребенка, они смогут больше помогать супруге, тем самым исключив вероятность послеродовой депрессии у женщин и кризисов в семье (из-за недостатка внимания к мужчине и ревности к ребенку). Потому что они будут видеть, что женщине непросто адаптироваться к новой реальности, — считает Вилков.