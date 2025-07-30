Афтершоковые процессы землетрясения на Камчатке могут продолжаться еще год-два

В свою очередь научный руководитель Геофизического института Владикавказского научного центра (ВНЦ) РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владислав Заалишвили считает, что афтершоки после землетрясения на Камчатке могут продолжаться еще в течение двух лет. Он отметил в беседе с ТАСС, что на Камчатке также могут начаться вулканические процессы, потому что такая магнитуда землетрясения, как 8 баллов и более, послужит триггером для вулканов. «Это вторичная опасность, как и цунами. В горных районах могут начаться обвалы, оползни», — пояснил Заалишвили.