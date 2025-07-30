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В Челябинске 587 домов оставили без воды еще на две недели

В Челябинске продлен четвертый этап опрессовки — до 13 августа без горячей воды останутся 587 домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Напомним, этот этап испытаний на прочность и плотность теплосетей стартовал 15 июля, крайний срок был 29 июля.

«В результате двухнедельных испытаний специалисты проверили 96,5 км теплосетей и выявили 75 повреждений. Из которых устранено только пять. Для ремонта и замены “слабых” участков задействовано 8 бригад», — говорится в комментарии АО «УСТЭК-Челябинск».

На этом основании было принято решение о продлении гидравлических испытаний до 13 августа, говорится в заявлении компании.

«Под продление попали все многоквартирные жилые дома и социальные учреждения, включенные в четвертый этап. При этом отметим, что 13 августа — это предельная дата возобновления горячего водоснабжения. АО “УСТЭК-Челябинск” прикладывает все усилия, чтобы как можно быстрее устранить выявленные дефекты и возобновить подачу ГВС потребителям. Поэтапное включение объектов начнется уже с 1 августа», — оправдываются и обещают теплоэнергетики.

Всего в Челябинске запланировано шесть этапов гидравлических испытаний, три из которых — завершены. Во вторник, 29 июля, стартовал пятый.

Перечень адресов жилых домов и учреждений 4 этапа.