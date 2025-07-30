В Челябинске 587 домов оставили без воды еще на две недели

«Под продление попали все многоквартирные жилые дома и социальные учреждения, включенные в четвертый этап. При этом отметим, что 13 августа — это предельная дата возобновления горячего водоснабжения. АО “УСТЭК-Челябинск” прикладывает все усилия, чтобы как можно быстрее устранить выявленные дефекты и возобновить подачу ГВС потребителям. Поэтапное включение объектов начнется уже с 1 августа», — оправдываются и обещают теплоэнергетики.