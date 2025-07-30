Мариинская больница приняла около 50 человек с тепловыми ударами

В Ленинградском зоопарке животным дают мороженое с мясом, ягодами и фруктами для борьбы с жарой. Кроме этого, в Санкт-Петербурге из-за жары в метро начали раздавать бесплатную питьевую воду на 10 станциях пяти линий.