В Санкт-Петербурге Мариинская больница приняла около 50 человек с тепловыми ударами за месяц. Врачи советуют пить больше воды и избегать солнца. Об этом пишет «Телеканал Санкт-Петербург».
Дорожники поливают улицы, используя более 10 тыс. кубометров воды в сутки, чтобы охладить асфальт. С начала сезона израсходовано уже 1,1 млн кубометров воды. На улицах работают 529 единиц техники и 926 человек.
В Ленинградском зоопарке животным дают мороженое с мясом, ягодами и фруктами для борьбы с жарой. Кроме этого, в Санкт-Петербурге из-за жары в метро начали раздавать бесплатную питьевую воду на 10 станциях пяти линий.