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Мариинская больница приняла около 50 человек с тепловыми ударами

Врачи советуют пить больше воды и избегать солнца.

В Санкт-Петербурге Мариинская больница приняла около 50 человек с тепловыми ударами за месяц. Врачи советуют пить больше воды и избегать солнца. Об этом пишет «Телеканал Санкт-Петербург».

Дорожники поливают улицы, используя более 10 тыс. кубометров воды в сутки, чтобы охладить асфальт. С начала сезона израсходовано уже 1,1 млн кубометров воды. На улицах работают 529 единиц техники и 926 человек.

В Ленинградском зоопарке животным дают мороженое с мясом, ягодами и фруктами для борьбы с жарой. Кроме этого, в Санкт-Петербурге из-за жары в метро начали раздавать бесплатную питьевую воду на 10 станциях пяти линий.